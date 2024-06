Inter, tre obiettivi per sostituire Dumfries. Due direttamente dalla Serie A – TS

L’Inter lavora sul mercato in attesa di ricevere offerte concrete soprattutto in uscita. Denzel Dumfries potrebbe essere uno dei giocatori ceduti dal club per poter finanziare le operazioni in entrata. Per sostituire l’olandese, secondo Tuttosport sono tre i nomi seguiti dalla dirigenza.

LIQUIDITÀ IMMEDIATA – La possibile cessione di Denzel Dumfries all’Aston Villa non solo libererebbe risorse economiche, ma permetterebbe anche al club di operare con maggiore libertà sul mercato, rafforzando settori chiave della squadra. L’arrivo di nuovi giocatori di qualità potrebbe garantire un ulteriore salto di qualità. La valutazione dell’Inter per l’esterno olandese è di 30 milioni. Tra i principali nomi nel mirino dei nerazzurri c’è Bento, promettente portiere del Brasile, che potrebbe diventare il nuovo numero uno a difendere i pali interisti. Anche Kevin Martinez del Genoa è un obiettivo concreto, insieme alla necessità di trovare un difensore che possa fornire copertura e competizione a Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

Senza Dumfries servirà un titolare! Due profili in Serie A

I SOSTITUTI – Qualora l’Inter dovesse cedere Denzel Dumfries, è chiaro che la priorità però riguarderà la fascia destra, con il solo Matteo Darmian come unica opzione. Per questo motivo l’Inter dovrà cercare necessariamente cercare un nuovo titolare per garantire equilibrio e continuità nel modulo tattico di Simone Inzaghi. Tre sono i profili principali seguiti dalla dirigenza nerazzurra: Michel Ndoye, giovane esterno ha impressionato nella sua prima stagione in Serie A con il Bologna, mostrando velocità, tecnica e una buona capacità di copertura difensiva. Un altro profilo, sempre in Serie A, è Emil Holm dell’Atalanta, già seguito da tempo. L’altro profilo è Yukinari Sugarawa dell’AZ Alkmaar, esterno giapponese che ha mostrato notevoli progressi in Eredivisie.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini