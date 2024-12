Inter, Oaktree ti porta… In Argentina! Nuovo corso sul calciomercato

L’Inter guarda in Argentina per rinforzare la squadra in vista del futuro. Il tutto con profili che rispecchiano le linee guida dettate dalla nuova proprietà statunitense Oaktree. Diversi i nomi osservati, per un calciomercato pronto a seguire un nuovo corso.

OCCHI IN ARGENTINA – Non solo l’arrivo di Tomás Palacios la scorsa estate. L’Inter, per le prossime sessioni di calciomercato, torna a guardare in Argentina. In un mercato che già nella storia nerazzurra ha portato nomi importanti, tra cui il capitano Lautaro Martinez e, tornando indietro nel tempo, lo storico capitano Javier Zanetti. Un paese affine alla storia dell’Inter, quello Albiceleste, e proprio per questo per il futuro si torna a pescare proprio lì. Diversi i nomi che sono finiti sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri: Mastantuono, Di Cesare, Zenón e Zeballos giusto per citarne alcuni. Profili importanti e di cui si parla già molto bene. E tutti con una caratteristica ben precisa: il fatto di adattarsi alle direttive dettate dalla proprietà Oaktree per il mercato.

Inter, per il futuro si guarda in Argentina: Oaktree detta le linee guida sul calciomercato

DIRETTIVE E FUTURO – Meno parametri zero di una certa età, più investimenti intelligenti in ottica futura. Così Oaktree vuole abbassare i costi, cercare di guadagnare sul mercato e, allo stesso tempo, mantenere competitiva la rosa dell’Inter. Un nuovo corso sul calciomercato, diverso rispetto alle precedenti stagioni con la proprietà della famiglia Zhang. Una filosofia di mercato che, a dire la verità, ha già iniziato a cambiare dalla scorsa stagione. Basti pensare all’emblema del profilo richiesto dalla nuova proprietà: Yann Bisseck. Difensore arrivato dall’Aarhus per una cifra contenuta (circa 7 milioni di euro), che in maglia nerazzurra sta crescendo e aumentando il suo valore. Potenziale e appetibilità sul mercato. Comprare a poco, rivendere a tanto. Le direttive della nuova proprietà sono chiare. E per questo l’Inter torna a guardare in Argentina, un Paese decisamente amico.