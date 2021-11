Inter, nuovo rinforzo in difesa per Inzaghi? Alla scoperta di Sarr

Inter, secondo quanto riportato questa mattina da Sportmediaset (vedi articolo) è vicina al primo colpo per gennaio: Malang Sarr, difensore francese classe 1999 attualmente di proprietà del Chelsea.

ALLA SCOPERTA – Malang Mamadou William Sarr nasce a Nizza il 23 gennaio del 1999. Cresciuto nelle giovanili del Nizza, Sarr nasce terzino sinistro nelle sue prime apparizioni al Nizza, dove si è fatto apprezzare per la sua velocità abbinata a qualità tecnica e fisicità. Arriva in prima squadra dove gioca da titolare per ben quattro stagioni consecutive. Con i francesi nell’estate del 2020 in scadenza di contratto passa gratuitamente al Chelsea. Pochi mesi dopo, è stato subito girato al Porto, dove ha giocato la passata stagione totalizzando ben diciannove presenze totali. Rientrato l’estate scorsa al Chelsea, non è riuscito a convincere Tuchel che lo ha utilizzato una volta sola in Premier League, lo scorso 16 ottobre. Ecco spiegata la scelta del ragazzo di cambiare maglia e anche campionato. Il possibile arrivo di Sarr all’Inter consentirebbe a Simone Inzaghi di avere una carta in più in difesa, in particolare come alternativa a Ranocchia.