Inter, nuovo nome dal Barcellona nell’affare Lautaro Martinez – GdS

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’Inter starebbe già sfogliando la margherita di contropartite, offerte dal Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez. Senza l’inserimento di un calciatore, la trattativa difficilmente andrà in porto (QUI vi spieghiamo perché). Tra i soliti nomi proposti, la rosea ne lancia uno nuovo: Marc Cucurella, attualmente in prestito al Getafe ma di proprietà dei blaugrana

NOVITÀ – Sulle orme di Marc Cucurella c’è una fila di big a due corsie. Tra queste, figura anche il Napoli. Il centrocampista mancino, classe 1998, sta facendo faville con la maglia del Getafe, ma è in prestito dal Barcellona. Tra i due club c’è un accordo di massima per il riscatto, ma va da sé che i blaugrana decideranno in itinere cosa fare di Cucurella, soprattutto se il suo nome venisse ritenuto idoneo dall’Inter nell’ambito di una maxi-trattativa per Lautaro Martinez. È un nome nuovo, che i nerazzurri potrebbero valutare come contropartita soprattutto per le prospettive di crescita. In quel caso, il Barcellona riserverebbe una corsia preferenziale a Giuseppe Marotta per portarselo a Milano, in cambio del ‘Toro’. È un nome che incuriosisce. L’Inter lo avrebbe dovuto affrontare in Europa League: se si ripartirà, potrebbe guardarlo con occhi diversi.

Fonte: La Gazzetta dello sport – Vincenzo D’Angelo