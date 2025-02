Inter, un nuovo nome in attacco! Conferme dal Brasile

Il mercato estivo non muore mai: l’Inter, così come altri club europei, hanno rimesso nel mirino un calciatore che gioca al Corinthians. Situazione da monitorare, come anticipato da R7 Esportes.

MERCATO – Nel mentre l’Inter si prepara al rush primaverile per la corsa scudetto, in viale della Liberazione si pensa anche al mercato estivo. Negli scorsi giorni, secondo quanto riportato da R7 Esportes, l’Inter ha messo nel mirino il nome di un calciatore che gioca in Brasile: si tratta dell’attaccante del Corinthians Yuri Alberto, con un passato anche allo Zenit San Pietroburgo in Russia. Andre Cury, si legge sul portale, è in Spagna per un colloquio con il Barcellona. Non è detto però che il suo viaggio in Europa non possa toccare anche un summit con l’Inter che continua a monitorare il classe 2001.

Inter, l’ennesimo sguardo al Sudamerica

ATTESA – Nonostante l’interesse sia reale, al momento non c’è nessuna trattativa tra l’Inter, il club brasiliano e l’entourage del calciatore che si è limitato a confermare ai colleghi della stampa brasiliana l’interesse dell’Inter. Il club nerazzurro però continua a seguire con interesse il calciatore e si prepara, eventualmente, a trovare i 25 milioni di euro che chiede il club per la cessione a luglio.