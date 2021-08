Inter, non tramonta Thuram: attesa per valutare le condizioni del giocatore

Marcus Thuram è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il reparto d’attacco. Le quotazioni dell’attaccante francese sembrano essere crollate dopo l’infortunio di ieri, ma i nerazzurri non mollano la presa e attendono di capire meglio le sue condizioni.

Nonostante l’infortunio apparentemente serio subito ieri, l’ipotesi di vedere Marcos Thuram indossare la maglia dell’Inter non sembra essere tramontata del tutto. E’ pur vero che le condizioni dell’attaccante francese sembrano essere apparse da subito abbastanza gravi da costringere il giocatore a un lungo stop, ma l’Inter non ha ancora mollato del tutto la presa. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” i nerazzurri hanno virato decisamente su Correa della Lazio anche in seguito a quanto successo a Thuram, ma ancora non affondano il colpo in quanto stanno aspettando maggiori informazioni dalla Germania sulle condizioni di Thuram. Nel caso dovesse essere confermato il lungo stop per l’attaccante francese allora partirebbe l’assalto decisivo verso Correa.