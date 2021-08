Inter, non tramonta Correa: oggi incontro, c’è concorrenza pericolosa

L’Inter è ancora a caccia di un attaccante per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il nome di Joaquin Correa è ancora caldo e oggi ci sarà un incontro per bruciare la concorrenza dell’Everton. Il giocatore ha scelto la maglia nerazzurra.

Non tramonta l’ipotesi di vedere Joaquin Correa con la maglia dell’Inter. I nerazzurri cercano una punta per completare l’attacco e l’attaccante argentino della Lazio resta un nome caldo. Secondo Alfredo Pedullà oggi ci sarà un incontro per cercare di sbloccare la situazione. L’Everton sembra più avanti e ha trovato la quadratura, ma il giocatore vuole l’Inter. Per i nerazzurri resta forte anche il nome di Thuram, ma sempre secondo Pedullà oggi possono cambiare gli scenari.