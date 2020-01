Inter, non solo trattative in entrata: idea Ranocchia...

Inter, non solo trattative in entrata: idea Ranocchia per il Trabzonspor

Condividi questo articolo

Stando a quanto riportato dal portale turco Karadenizgazete, il Trabzonspor sta pensando ad Andrea Ranocchia per rinforzare il reparto difensivo: il centrale dell’Inter è in scadenza di contratto nel 2021 e non sta trovando spazio in nerazzurro

NUOVA IDEA – Ipotesi turca per Andrea Ranocchia. Sul difensore ed ex capitano dell’Inter ha messo gli occhi il Trabzonspor, viste anche le difficoltà ad arrivare a Kjaer e Marcelo. Il club turco potrebbe fare leva sullo scarso impiego del difensore in nerazzurro e sul contratto in scadenza nel 2021 per rinforzare il reparto difensivo. Non solo in entrata, dunque: il mercato nerazzurro potrebbe muoversi anche in uscita.

Fonte: Karadenizgazete.com.tr.