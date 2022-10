Inter, non solo Skriniar e de Vrij: una squadra intera con futuro ancora da definire – TS

Non solo Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Il timore di Simone Inzaghi a gennaio (quando si giocherà ogni tre giorni), è che il mercato possa nuovamente turbare gli equilibri della squadra. Adesso la situazione non riguarda “solo” due giocatori. Secondo quanto sottolineato questa mattina da Tuttosport, sono oltre dieci le situazioni ancora “in dubbio” all’interno del club.

FUTURO DA DEFINIRE – Simone Inzaghi in vista del mercato di gennaio si augura di non avere altre turbative nel lavoro come già successo a inizio stagione. Il tecnico dell’Inter è “scottato” dai cali di rendimento avuti dall’inizio della stagione, e con tante situazioni ancora da definire (su tutte quelle di Milan Skriniar e Stefan de Vrij), la situazione di certo non tranquillizza l’allenatore. L’Inter, infatti, ha una squadra intera in scadenza o comunque con un futuro ancora da definire. Oltre i due pilastri difensivi già citati, vanno infatti in scadenza pure Edin Dzeko, Matteo Darmian, Samir Handanovic, Roberto Gagliardini, Alex Cordaz e Dalbert. A questi vanno aggiunti i tre giocatori in prestito (Romelu Lukaku, Francesco Acerbi e Raoul Bellanova).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino