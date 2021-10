Inter, non solo Scamacca. Piace anche Lucca ma le valutazioni crescono – TS

L’Inter è alla ricerca di un vice Dzeko a partire già dal mercato di gennaio, soprattutto se Alexis Sanchez dovesse andare via. Come riportato questa mattina da TuttoSport, oltre Scamacca, i nerazzurri seguono anche il giovane Lorenzo Lucca, anche se oggi è un po’ complicato e per diversi motivi.

NON SOLO SCAMACCA – L’edizione odierna di TuttoSport insiste sul possibile vice Dzeko a partire già dal mercato di gennaio (vedi articolo). Beppe Marotta ha già diversi nomi sul taccuino, e in cima la lista, come già ribadito, c’è il nome di Gianluca Scamacca. Considerando Giacomo Raspadori fuori discussione, seguito da tempo dall’Inter ma obiettivo per la prossima estate, la dirigenza nerazzurra segue anche altri profili. Lorenzo Lucca è uno di questi: attualmente al Pisa, è il capocannoniere della Serie B e chiamato già dall’Under-21 di Nicolato. L’affare però potrebbe essere complicato, sia economicamente, che per quanto riguarda la concorrenza. I nomi non mancano, ma Scamacca è in primissima fila.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini