Inter, non solo Sanchez. Altre tre cessioni in arrivo: i nomi

Quello di Alexis Sanchez non sarà l’unico addio in vista in casa Inter. Infatti ci sarebbero altri tre giocatori che potrebbero partire.

CESSIONI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, quello di Alexis Sanchez non sarà il solo addio in vista per l’Inter. Infatti il club nerazzurro sarebbe al lavoro per altre tre uscite. Si tratterebbe di Andrea Pinamonti (l’Atalanta intenderebbe chiudere), Eddie Salcedo, che piace all’Udinese e di Lucien Agoume (intesa tra il club nerazzurro e la Cremonese, ma non ci sarebbe ancora il sì del centrocampista).

Fonte: SportMediaset.it