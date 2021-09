Inter, non solo Onana per il dopo Handanovic: piace anche Leno

Secondo quanto riportato da Christian Falk su Twitter – giornalista di Bild -, i nerazzurri sono interessati a Leno, portiere tedesco dell’Arsenal.

DOPO HANDANOVIC – Non solo Onana nel mirino (vedi articolo). L’Inter per il dopo Handanovic segue anche Bernd Leno, portiere tedesco di proprietà dell’Arsenal. A riportare la notizia è Christian Falk, giornalista di Bild, attraverso il suo account Twitter ufficiale.

TRUE ✅ @Inter is interested in a Transfer of @Bernd_Leno in winter @Arsenal @SPORTBILD @altobelli13 @ValentinaMaceri pic.twitter.com/LXqsnF5Byh

— Christian Falk (@cfbayern) September 29, 2021