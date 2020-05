Inter, non solo Mertens: con lui anche Vertonghen e Nainggolan? – CdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, a proposito di calciatori con nazionalità belga, l’Inter è attiva su più fronti. Oltre a Mertens, lavori in corso anche sul fronte Vertonghen, con la possibile permanenza di Nainggolan sul tavolo.

INTER PIÙ “RED” – Con il possibile arrivo di Dries Mertens, per quanto riguarda la difesa l’Inter lavora sempre sul fronte Marash Kumbulla per sostituire Diego Godin, e Jan Vertonghen (118 presenze con il Belgio, un record) anche lui in scadenza con il Tottenham. A proposito di calciatori provenienti dalla Nazionale Belga (Lukaku e Mertens tandem da 70 gol con il Belgio), la dirigenza nerazzurra farà le proprie valutazioni anche riguardo il futuro di Radja Nainggolan. Antonio Conte da tempo chiede per il suo centrocampo un calciatore stile Arturo Vidal: completo e soprattutto di esperienza, capace di andare in gol con i suoi inserimenti, per questo motivo l’opzione Nainggolan non è del tutto scontata.