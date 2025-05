Inter, non solo Luis Henrique sul taccuino! Spunta un nuovo nome – CdS

L’Inter guarda con attenzione al mercato per la prossima stagione. Se Sucic è arrivato già da tempo, nel taccuino dell’Inter è spuntato un nuovo nome come riportato anche dal Corriere dello Sport.

INTERESSE – L’Inter, con una finale di Champions League in tasca, pensa anche al mercato per la prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome più caldo resta quello di Luis Henrique. Tra i papabili però, c’è anche un nuovo nome inedito, che porta quello di De Winter. Il difensore classe 2002, di proprietà del Genoa, è finito sul taccuino dell’Inter. Al momento però, si tratta solo di un sondaggio, di un interesse, che sarà valutato con calma. il profilo di De Winter rispecchia le esigenze nerazzurre: giovane, futuribile e duttile, potendo agire sia come braccetto sia come centrale di una difesa a 3. L’idea dell’Inter, almeno per ora, sarà quella di continuare a puntare su Acerbi e de Vrij. Il rischio da calcolare però, è che magari il suo nome finirà con portare l’interesse di club di Premier League e quindi rischiare di avere a che fare con la concorrenza inglese.

Inter, non solo de Winter! Stretto giro anche per Luis Henrique

ACCORDO – Per quanto riguarda invece Luis Henrique, l’Inter ha trovato gli accordi con il brasiliano ma ancora mancano alcuni dettagli come la parte delle commissioni per gli agenti. A dare anche più fiducia ai nerazzurri è quello di aver dimezzato il gap con il Marsiglia. La dirigenza nerazzurra si è spinta fino a venticinque milioni bonus compresi, con i francesi che non vogliono scendere meno di trenta milioni di euro. L’obiettivo sarà quello di averlo già nella piccola finestra di mercato di giugno così da portarlo anche negli Stati Uniti.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.