Inter, non solo Italia per Jonathan David! Spunta una pista estera – SI

Come riportato da Sportitalia nell’ultimo interesse per Jonathan David, non ci sono solo Inter, Juventus e Napoli. Nelle ultime ore è spuntato anche un altro club saudita.

ESTERO – Con l’Inter che pensa solo al Mondiale per club dei prossimi giorni, in viale della Liberazione si continua a guardare anche con grande attenzione al prossimo mercato in entrata. Uno dei nomi nella lista di Piero Ausilio e Marotta, è quello di Jonathan Davic, attaccante del Lille che si svincolerà a fine giugno. Negli ultimi giorni, sulla punta canadese, si erano appoggiati anche gli occhi di Napoli e Juventus, con i partenopei che erano in leggere vantaggio sulle precedenti. Così come i due club italiani, anche l’Inter aveva presto informazioni provando ad anticipare la concorrenza. Nelle ultime ore, come riportato da Ginaluigi Longari su Sportitalia, i club italiani devono fare attenzione alle sirene estere. Uno dei club maggiormente interessato a David, potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita, I petrolieri, spiega, hanno fatto una mega offerta all’entourage del calciatore. In attesa poi di capire la sua destinazione finale.