Inter, non solo Dzeko: duello Zapata-Correa. L’Atalanta fissa il prezzo − SM

L’Inter sta per trovare l’uomo o meglio gli uomini che andranno a sostituire Lukaku. Oltre a Dzeko, i nerazzurri punteranno uno tra Zapata o Correa. Intanto, gli orobici fissano il prezzo per il colombiano

VALZER DI ATTACCANTI − Questo l’aggiornamento di Sport Mediaset sul giro delle punte: «Con Romelu Lukaku ormai a Londra, l’Inter sta per chiudere Edin Dzeko ma non solo. La Roma sta cercando un sostituto con Mauro Icardi tra le alternative visto il grande affollamento nel reparto offensivo parigino. Anche uno tra Duvan Zapata o Joaquin Correa. Il primo nettamente favorito, per Zapata l’Atalanta vuole 35 milioni anche qui però manca il sostituto. Tra i nomi sondati dall’Atalanta c’è Tammy Abraham ma anche Andrea Belotti per cui il Torino chiede 30 milioni di euro».