Inter, non solo Dragowski: incontro con gli agenti di Onana – Sky

INCONTRO – Inter alla ricerca di un vice Samir Handanovic, in lista non solo il nome di Bartlomiej Dragowski. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, la dirigenza dell’Inter avrebbe incontrato i rappresentati di André Onana. Il calciatore non è un obiettivo del club subito ma solo da svincolato (contratto in scadenza nel 2022). Su di lui ci sarebbe anche l’interesse dell’Arsenal e di altri club francesi, ma ancora nessuna offerta ufficiale.