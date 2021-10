Inter, non solo campo. Prossima settimana in arrivo gli agenti di Brozovic

L’Inter è al lavoro non soltanto sul campo ma anche per rinnovare i contratti di alcuni giocatori. Tra questi rientra Marcelo Brozovic con gli agenti del croato attesi a Milano dopo la partita di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol

RINNOVI − Nonostante l’imminente arrivo del tour de force in campionato e in Champions League, in casa Inter si lavora anche per risolvere il capitolo rinnovi. Quello più urgente riguarda Marcelo Brozovic, il cui contratto va in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Dunque, per evitare che il giocatore possa lasciare il nerazzurro già a gennaio occorre prendere le dovute cautele. In settimana, come riporta Sport Mediaset, dopo la gara contro lo Sheriff Tiraspol sono attesi a Milano gli agenti del croato. Al momento, con tutti i bonus vari, Brozovic guadagna una cifra vicina ai cinque milioni di euro. La richiesta è quella di un aumento dell’ingaggio con un bonus sostanzioso già alla firma. Quanto a Nicolò Barella e Lautaro Martinez, la situazione appare più serena. L’entourage del giocatore sardo, Beltrame, ha già parlato con l’Inter durante la trasferta di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Per il campione d’Europa si parla di un prolungamento fino al 2026 con ingaggio portato a cinque milioni di euro. Per Lautaro Martinez, invece, manca soltanto l’annuncio ufficiale.