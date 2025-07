Inter, non solo Calhanoglu: pure altri due giocatori piacciono in Turchia

La Turchia corteggia i giocatori dell’Inter: non solo Hakan Calhanoglu. Sul regista numero 20, dopo il pressing del Galatasaray, c’è il Fenerbahce. Ma occhio anche ad altre due pedine.

SPESE – Insomma, la Turchia quest’estate vuole fare spese a casa dell’Inter. Anche se al momento, nessuna pedina ha lasciato Milano per approdare appunto nel Paese euroasiatico. Il protagonista di questo asse è ovviamente Hakan Calhanoglu, corteggiato prima dal Galatasaray, senza successo, e adesso dagli acerrimi rivali del Fenerbahce. E lo stesso numero 20 dell’Inter avrebbe già parlato al presidente del club gialloblù Ali Koc (vedi articolo). Ma non solo Calha, anche altri due giocatori dell’Inter sono cercati da club turchi: Yann Sommer e Mehdi Taremi. Il portiere è corteggiato dal Galatasaray, che cerca potenziali candidati per sostituire Muslera; l’attaccante, invece, piace al Besiktas, che dopo aver ceduto Immobile al Bologna, necessita di un nuovo centravanti.

Differenze all’Inter tra Sommer e Taremi, che in Turchia comunque piacciono

DIFFERENZE – Tra Sommer e Taremi colui destinato a lasciare l’Inter è appunto l’attaccante. Il portiere, come ribadito dallo stesso Piero Ausilio, sarà punto fermo della squadra anche nella prossima stagione; mentre l’attaccante lascerà dopo appena una stagione incolore, conclusa con tre gol tra tutte le competizioni. Si parla anche di Fulham e di un ritorno al Porto.