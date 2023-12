Inter, non solo Buchanan: chiuso un altro. Poi una bomba! − Radio Radio

Non solo Tajon Buchanan, l’Inter avrebbe chiuso anche per un altro giocatore. A rivelarlo Ilario Di Giovambattista su Radio Radio. Lanciata anche una bomba su un allenatore.

L’APERTURA − Ilario Di Giovambattista, conduttore e giornalista dell’emittente Radio Radio, ha sganciato una doppia bomba di mercato. Una riguarda sicuro l’Inter: «Non solo Buchanan, l’Inter ha chiuso per un altro giocatore! Stiamo lavorando per quella che potrebbe essere la notizia più clamorosa di questo calciomercato e non solo: riguarda un grande allenatore, che sta allenando in Italia. Proposta che sarebbe stata fatta ad una società di grande rilievo in Italia per un grande allenatore».