Inter, non solo Bremer: Inzaghi anche senza Skriniar ha le idee chiare – CdS

Con la probabile cessione di Milan Skriniar, Simone Inzaghi si aspetta qualche rinforzo in più in difesa. Il tecnico ha le idee chiare.

IN DIFESA – Simone Inzaghi ha le idee chiare riguardo la difesa della sua Inter in vista della prossima stagione. Con la probabile cessione di Milan Skriniar, il tecnico di Piacenza là dietro si aspetta un paio di rinforzi di spessore perché, senza Skriniar, l’obiettivo è avere quattro centrali che si possano alternate e due “jolly” con D’Ambrosio e Dimarco. Ecco perché va tenuto d’occhio pure il nome di Milenkovic per il quale le pretendenti però aumentano con il passare dei giorni. È in scadenza nel 2023 con la Fiorentina e il prezzo attrae (15 milioni) non solo l’Inter.