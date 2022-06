Inter, non solo Bremer e Milenkovic: nuovo obiettivo per la difesa – TS

L’Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato: oltre a Bremer e Milenkovic, secondo Tuttosport, i nerazzurri seguono con attenzione Kumbulla della Roma

OBIETTIVO – L’Inter, in questa sessione di mercato, potrebbe perdere sia Skriniar, su cui lavora il PSG, che De Vrij, obiettivo delle squadre di Premier League. Per questo motivo, infatti, il club nerazzurro sta battendo diverse piste per rinforzare il reparto arretrato. Secondo Tuttosport, infatti, oltre a Bremer e Milenkovic, nelle ultime ore è tornata in auge la pista che porta a Kumbulla della Roma. Il difensore, già seguito in passato dal club, non è un titolare per Mourinho e, secondo i nerazzurri, sarebbe il perfetto rincalzo dei tre titolari. La Roma, però, non ha intenzione di svendere: serviranno almeno 20 milioni per strappare il difensore ai giallorossi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini