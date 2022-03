Inter, non solo Bremer dal Torino? Anche Singo è nella lista – TS

L’Inter ha messo in archivio la Champions League e la vittoria di Anfield contro il Liverpool e ora pensa al Torino. Domenica c’è la trasferta con i granata e i nerazzurri osservano due giocatori. Oltre a Bremer infatti (vedi articolo) c’è un nuovo nome da monitorare: Wilfried Singo.

OBIETTIVO – L’Inter è pronta a continuare la corsa verso lo scudetto. I nerazzurri devono battere domenica sera il Torino di Ivan Juric in trasferta per conquistare tre punti e rimanere in corsa per il 20esimo scudetto. Nei granata ci sono due giocatori che sono degli obiettivi per l’estate. Non solo Bremer infatti interessa ai nerazzurri. Secondo Tuttosport nella lista degli osservati speciali c’è anche Singo. Ma in corsa per lui non c’è solo l’Inter. Arsenal, Newcastle, Tottenham ma anche Milan e Juventus hanno messo gli occhi su di lui. Singo dovrebbe prolungare il suo contratto con Cairo che, così facendo, potrebbe incassare di più da una sua eventuale cessione fine state.

Fonte: Tuttosport – Andrea Pavan