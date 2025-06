Inter, non solo Bonny in attacco. Il piano della società – SI

Ange-Yoan Bonny non sarà l’unico attaccante ad essere acquistato da Giuseppe Marotta e colleghi. L’Inter ha un piano per l’estate secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia.

IL PROGRAMMA – L’Inter ha praticamente chiuso l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, o quasi. C’è grande fiducia per la buona riuscita della trattativa con il Parma, con cui la società ha già trovato l’accordo per la valutazione. Siamo ormai ai passaggi formali secondo Alfredo Pedullà. Si andrà fino in fondo, il club emiliano chiede tra i 23 e i 24 milioni di euro e Giuseppe Marotta ha intenzione di arrivarci tra parte fissa e vari bonus. Bonny vuole solo l’Inter e ha accettato di buon grado la destinazione, ma non sarà l’unico acquisto nel reparto offensivo. Il francese sarà il terzo nome dopo Lautaro Martinez e Marcus Thuram, poi arriverà un altro dal mercato. I nerazzurri vorrebbero acquistare un quarto attaccante, ma lo faranno nelle prossime settimane con calma. Per ora l’attenzione è al giocatore del Parma, poi ci si muoverà nuovamente. Già si parla di Rasmus Hojlund dal Manchester United, la situazione va monitorata visto che i Red Devils vorrebbero liberare un reparto già pieno di giocatori. Il danese ha una valutazione però molto alta: 45 milioni di euro.