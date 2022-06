Inter, non solo Bellanova: porte aperte per altri due esterni – Sky

Raoul Bellanova, ma non solo. In casa Inter si continua a lavorare per rinforzare le fasce dopo la partenza di Ivan Perisic direzione Tottenham. Stando a quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, i nerazzurri studiano ancora le ipotesi Udogie e Cambiaso.

PROFILI APERTI – Non c’è solo Raoul Bellanova nel mirino dell’Inter per rinforzare le fasce. Stando alle notizie che arrivano dall’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, infatti, in casa nerazzurra si pensa ancora a Destiny Udogie dell’Udinese e Andrea Cambiaso del Genoa. Motivo per il quale nell’incontro di oggi per l’esterno del Cagliari non si è ancora arrivati a una decisione definitiva (vedi articolo).