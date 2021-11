Inter, non solo Barella e Brozovic: da sistemare Dimarco e altri due – Sky

L’Inter sta piano piano sistemando i rinnovi di contratto più urgenti e quindi, dopo Lautaro Martinez, è il turno di Barella (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, la firma del centrocampista è attesa domani. Poi il club nerazzurro procederà con Brozovic e altri nomi

RINNOVI – L’Inter è pronta a mettere nero su bianco il rinnovo di Nicolò Barella, la cui firma è attesa nella giornata di domani. Secondo Matteo Barzaghi, il club nerazzurro ha in lista altri tre giocatori: «Il rinnovo di Barella è atteso per domani. E’ praticamente tutto fatto e domani è attesa la firma. Adesso c’è Marcelo Brozovic che andrebbe sistemato, ma ancora le parti non si sono trovate e non manca così tanto a gennaio. In questo momento per Brozovic evidentemente non è una priorità andare a sedersi al tavolo e firmare il rinnovo, questo ci fa capre che non sarà così facile. Per chiudere ci sarà Federico Dimarco, che è una situazione da sistemare con tutta calma per riconoscere il suo passaggio in pianta stabile in Prima Squadra. Poi toccherà a Milan Skriniar e Stefan de Vrij e nel nuovo anno ci si aggiornerà con Ivan Perisic e Matias Vecino, che stanno andando a scadenza e dovranno decidere se continuare con l’Inter o andare altrove».