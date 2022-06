Inter, non solo Asllani: dalla Serie A nuovo obiettivo per il centrocampo – TS

Kristjan Asllani è uno degli obiettivi per il centrocampo dell’Inter, ma non è il solo. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro si è iscritto alla corsa per Ederson, centrocampista brasiliano in forza alla Salernitana

OBIETTIVO – L’Inter prova a rifare il look al centrocampo. Il club nerazzurro è al lavoro su Kristjan Asllani dell’Empoli considerato il perfetto vice-Brozovic. Per il centrocampista, classe 2000, l’Inter dovrà battere la concorrenza di Milan, Napoli e Newcastle, con il presidente dei toscani Corsi che spera che si scateni l’asta. Ma, il giovane centrocampista non è il solo sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Secondo il quotidiano, infatti, l’Inter starebbe seguendo con interesse anche Ederson, centrocampista brasiliano della Salernitana. Il club campano non vorrebbe privarsi del calciatore che valuta non meno di 30-35 milioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino