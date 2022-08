Inter, non solo Acerbi: ancora da definire due possibili cessioni – TS

L’Inter è concentrata sugli ultimi giorni di mercato. Da definire, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, non solo l’arrivo di Acerbi ma anche due possibili cessioni

CESSIONI – L’Inter si appresta a chiudere il suo mercato sia in entrata che in uscita. L’arrivo di Francesco Acerbi dalla Lazio, secondo Tuttosport, è quasi definito: nella giornata di ieri il suo agente, Federico Pastorello è tornato da Mosca e oggi è pronto a chiudere il discorso con l’Inter per il suo assistito: il centrale arriverà in prestito. In uscita, invece, va definito il discorso relativo ad Agoumé e Salcedo, destinati a lasciare Milano.

Fonte: Tuttosport – S.P