Inter, non si placano le voci su Lautaro Martinez: l’Arsenal non molla

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Lautaro Martinez. L’Arsenal è interessata al giocatore argentino per rinforzare l’attacco di Arteta

PRESSIONE INGLESE − Arrivano ancora conferme dall’Inghilterra (vedi articolo) per un forte interessamento dell’Arsenal nei confronti di Lautaro Martinez. Come riporta il “Daily Mail”, i Gunners starebbero pensando al Toro argentino per rinforzare l’attacco a disposizione di Mikel Arteta. La società inglese ha parlato della punta con l’Inter come pedina nell’affare Hector Bellerin. Inoltre, l’attaccante nerazzurro arriverebbe in Inghilterra in caso di partenza del francese Alexandre Lacazette, proposto al club campione d’Italia. L’Inter, tuttavia, chiede soltanto cash per cedere il ragazzo di Bahia Blanca.