L’Inter non si ferma a Bonny! Contatti con un altro attaccante: il punto

L’Inter ha tutta l’intenzione di rafforzare in modo deciso il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione. Dopo aver praticamente chiuso per Ange-Yoan Bonny dal Parma, il club nerazzurro non ha intenzione di fermarsi.

NUOVI INNESTI – Le cessioni di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, unite alla situazione ancora incerta di Mehdi Taremi (sempre più vicino all’addio), hanno spinto la dirigenza a valutare almeno due nuovi innesti in attacco. In questo scenario, prende sempre più corpo anche la possibilità di trattenere Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante rientrato dal prestito allo Spezia potrebbe restare in rosa come quarta o quinta punta, un’opzione interna che consentirebbe all’Inter di avere una soluzione in più a basso costo, puntando sulla crescita di un talento di casa.

Hojlund dopo Bonny? Attacco da migliorare!

PISTA VIVA – La pista più suggestiva e ambiziosa porta a Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, attualmente al Manchester United, è uno dei nomi più seguiti in casa nerazzurra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i contatti tra le parti proseguono da settimane: l’Inter non ha ancora dato il via libera a un’operazione onerosa per l’acquisto a titolo definitivo, ma resta forte l’interesse. La strategia dei nerazzurri è chiara: provare a ottenere Hojlund in prestito con diritto di riscatto, magari con un’opzione che possa attivarsi in modo automatico al verificarsi di determinate condizioni. Lo United, dal canto suo, continua a preferire la cessione a titolo definitivo, ma non ha chiuso la porta a una trattativa più creativa. Le interlocuzioni sono in corso, e la pista resta calda.

