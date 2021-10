Inter, non si esclude ritorno di fiamma per Scamacca: lo scenario – TS

L’Inter potrebbe tornare su Gianluca Scamacca, attaccante attualmente in forza al Sassuolo. Secondo il Tuttosport, oltre all’attaccante dei neroverdi, i nerazzurri seguono anche Lucca del Pisa

RITORNO DI FIAMMA – L’Inter, nel corso di quest’estate, specialmente dopo la partenza di Lukaku direzione Chelsea, ha seguito diversi profili per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi. Fra i calciatori sondati c’era Gianluca Scamacca, prima punta in forza al Sassuolo. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, i nerazzurri potrebbero presto tentare un nuovo affondo: il piano iniziale estivo, infatti, prevedeva l’acquisto di altri due attaccanti dopo l’arrivo di Dzeko, vista la fragilità fisica di Sanchez. L’alternativa al bomber del Sassuolo si chiama Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa che sta facendo faville in Serie B. Per Lucca, però, bisognerà battere la concorrenza della Juventus.

Fonte: Tuttosport