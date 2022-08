Inter, non piace solo Akanji: Marotta ha sul taccuino due nomi nuovi – TS

Manuel Akanji è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato. Secondo Tuttosport però, il difensore del Borussia Dortmund non è il solo nome sul taccuino di Marotta

STRATEGIE – L’Inter è ancora alla ricerca di un rinforzo per la linea difensiva. Uno degli obiettivi per rinforzare il pacchetto arretrato, secondo Tuttosport, è quello di Manuel Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund. Per lo svizzero, che ha il contratto in scadenza a giugno del 2023, i tedeschi continuano a chiedere fra i 15 ed i 20 milioni, ci fra considerata alta dal club nerazzurro che sta sondando nuove alternative. Marotta, infatti, ha sul taccuino anche il difensore croato Caleta-Car del Marsiglia, anche lui in scadenza nel 2023 e valutato 10 milioni. Si monitora anche Omeragic dello Zurigo, valutato 8 milioni.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport