Inter, due nomi caldi per le fasce. In programma il dopo Correa – TS

Dopo la finale di Champions League l’Inter si immergerà nel calciomercato. Tuttosport riporta i possibili colpi estivi, ragionando sul dopo Correa.

MERCATO – L’Inter attende la finale di Champions League per chiudere la stagione calcistica e aprire quella del calciomercato. Dalla prossima settimana, infatti, oltre ai rinnovi e ai prestiti (vedi articolo), la dirigenza nerazzurra dovrà focalizzarsi sui nuovi obiettivi. Secondo Tuttosport, nel caso in cui Denzel Dumfries e Robin Gosens dovessero dire addio all’Inter, i nomi più caldi per gli eventuali sostituti sarebbero quelli di Tajon Buchanan del Bruges e di Carlos Augusto del Monza. Qualcosa si muove anche in fase offensiva, dove si mette in conto la probabile uscita di Joaquin Correa. Per l’Inter rimane forte l’interesse nei riguardi di Mateo Retegui del Tigre e Dodi Lukebakio dell’Hertha Berlino.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini