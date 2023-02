Inter, no ad altri casi Skriniar: rinnovi in vista per due big della rosa! − CdS

L’Inter si prepara al derby di domani contro il Milan e pensa anche ai rinnovi di contratto. Serve evitare un’altra escalation Milan Skriniar. Con due giocatori i discorsi sarebbero molto avanzati

RINNOVI − Basta casi Skriniar. È questo il diktat che filtra dalla società. Lo slovacco andrà via a zero non facendo praticamente monetizzare nulla all’Inter. Le prossime questioni contrattuali saranno affrontate diversamente. Dopo il rinnovo di Matteo Darmian, il club lavora per prolungare anche con due big titolari della rosa di Simone Inzaghi: Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni. Entrambi in scadenza nel 2024, ma i discorsi sarebbero ben avanzati. Si parla di una fumata bianca per fine mese o inizio marzo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno