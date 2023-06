Inter, no ai prestiti di Lukaku e Koulibaly dal Chelsea. Attesa – Sky

Oggi Piero Ausilio è partito per Londra per svolgere un incontro con il Chelsea per il rinnovo del prestito di Lukaku e anche Koulibaly. Gianluca Di Marzio racconta l’esito finale su Sky Sport.

NEGATIVO – L’incontro tra Inter e Chelsea ha avuto esito negativo. Piero Ausilio è partito verso Londra e formalizzato l’interesse per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku ed un primo prestito per Kalidou Koulibaly. Il Chelsea per ora non vuole aprire al prestito, vuole aspettare occasioni per cederli e guadagnare. Sarà determinante la volontà dei calciatori, da una parte quella ferrea del belga di tornare. L’Inter spera di poter regalare questi due a Simone Inzaghi.