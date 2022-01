Inter, niente vertice ma contatti continui. Le ultime di mercato – Sky

L’Inter ha vinto 2-1 contro il Venezia e si è portato a +4 su Milan e Napoli. I nerazzurri intanto lavorano sul mercato perché l’infortunio di Joaquin Correa un po’ preoccupa. Ecco le ultime da Sky Sport 24 sul vertice che si doveva tenere tra dirigenza e Inzaghi.

SITUAZIONE – L’b non ha fretta. E’ questo ciò che emerso dalla giornata in Viale della Liberazione, sede dei nerazzurri. Ecco le ultime da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24. «L’Inter è in una situazione di tranquillità perché può programmare con calma questi ultimi giorni di mercato. Nessun vertice, ma contatti telefonici continui tra le parti. Cosa è emerso da questi ultimi contatti? Caicedo può arrivare ma bisogna trovare l’accordo sullo stipendio. Simone Inzaghi già lo ha avuto, ma l’alternativa è Salcedo anche se bisogna trovare la formula per farlo tornare dal prestito allo Spezia. Sensi, in caso di arrivo di una punta, andrà via alla Sampdoria. Vecino resta sicuramente all’Inter. A sinistra si cerca il profilo giusto sia per fare da vice-Perisic ma anche per essere il titolare in caso il croato non rinnovasse. Kolarov è verso la fine della sua avventura».