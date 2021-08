Inter, niente Scamacca: dopo Correa mercato chiuso. Tre in uscita – SM

Correa è un nuovo giocatore dell’Inter (vedi articolo). Secondo “Sport Mediaset”, con l’arrivo dell’argentino si chiude il mercato in entrata dei nerazzurri, mentre ci sono ancora delle operazioni da fare in uscita.

ENTRATE E USCITE – Joaquin Correa ha accelerato il suo passaggio all’Inter per poterci essere già a Verona (vedi articolo). L’argentino ha firmato un quadriennale da 3.5 milioni di euro a stagione ed è pronto a iniziare la sua avventura in nerazzurro, ritrovando Simone Inzaghi in panchina. Con il suo acquisto, il mercato dell’Inter in entrata è chiuso, a meno di sorprese o occasioni a basso costo nelle ultime ore. Nulla da fare quindi per Gianluca Scamacca e Keita Baldé, nonostante le preoccupanti condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Stesso discorso anche per il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez. Secondo “Sport Mediaset”, ora la dirigenza nerazzurra è alla prese solo con le cessioni. Valentino Lazaro andrà al Benfica in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 8.5 milioni di euro. In uscita anche i giovani attaccanti Eddie Salcedo (vedi articolo) e Facundo Colidio.