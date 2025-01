Inter-Newell’s, ore decisive: singolo o doppio affare! Il punto – Sky

Inter e Newell’s Old Boys in trattativa per chiudere quella che potrebbe anche essere una doppia operazione. Arrivano gli ultimi aggiornamenti.

GIOVANI E TALENTUOSI – L’Inter, già completa, guarda al futuro. Come riferisce il collega di Sky Sport 24, Alessandro Sugoni, sta trattando tre giovani: «L’Inter pensa ai giovani, è attiva su Bah, giocatore della Sierra Leone, ma non ha posti liberi per gli extracomunitari. Quindi, potrebbe fare questa operazione insieme al Monza. Poi tratta Tomas Perez e Mateo Silvetti, ore decisive per capire se si farà operazione doppia o solo una. Il pacchetto completo sarebbe da dodici milioni di euro più bonus, ma al momento c’è distanza». L’Inter dunque lavora sui giovani e sulla squadra che verrà. Per quanto riguarda la trattativa per i due argentini, già trattata ampiamente e diversi giorni fa dalla nostra redazione, sono appunto ore decisive. Perez è un centrocampista classe 2005, mentre Silvetti è un esterno d’attacco del 2006. I due, se presi, potrebbero essere girati a qualche squadra di Serie A per iniziare a conoscere meglio il calcio italiano. Mata Perez, secondo quanto raccolto sempre da Inter-News.it, sarebbe il giocatore più vicino. Il presidente del Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, si trova a Milano e nel pomeriggio potrebbe chiudere l’operazione con il club nerazzurro. Si tratta di un lavoro di scouting che l’Inter ha effettuato nei mesi scorsi, grazie alla missione sudamericana del vice DS Dario Baccin.