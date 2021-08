Inter, nessun esterno sinistro? Emerson Palmieri obiettivo del Napoli

L’Inter dal mercato potrebbe non acquistare nessun esterno sinistro. Emerson Palmieri ora è un obiettivo principale del Napoli.

ESTERNO SINISTRO – Con l’exploit di Federico Dimarco nel corso di questo precampionato e il ritorno di Ivan Perisic dopo l’Europeo, l’Inter potrebbe decidere di non intervenire più sul mercato per quanto riguarda l’esterno sinistro. Intanto Emerson Palmieri, che per tanto tempo è stato un obiettivo dell’Inter, resta tutt’ora un obiettivo principale del Napoli di Luciano Spalletti, che lo aveva già allenato a Roma. Il Chelsea dal canto suo ancora resiste. Il calciatore però, sottolinea il quotidiano romano, potrebbe partire ugualmente gli ultimi giorni di mercato.

Fonte: Corriere dello Sport