Inter, Ndombele non è l’unico nome: le idee di Marotta e Ausilio − CdS

L’Inter probabilmente ha ancora in mente qualcosa per il mercato in entrata: Marotta e Ausilio sono infatti alla ricerca di un altro centrocampista. Ndombele non è l’unico nome.

ALTERNATIVA − L’Inter sta pensando di inserire un altro centrocampista rispetto a quelli che già ha in rosa, anche senza necessariamente far partire Stefano Sensi. Piace in questo senso Tanguy Ndombele, ma non sarebbe l’unico nome. Perché secondo il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio starebbero pensando anche a Maxime Lopez del Sassuolo. Il giocatore è stato proposto dal suo stesso procuratore. L’idea c’è anche se in fin dei conti il giocatore è un regista e in quel posto ci sono già Calhanoglu e il suo sostituto Asllani, quindi al massimo si potrebbe procedere con uno scambio proprio con il giovane albanese o con lo stesso Sensi. Insomma, sotto questo punto di vista è tutto un cantiere aperto. Anche perché ci sono altri nomi che stuzzicano l’attenzione, ovvero: Gourna-Douath e Kjaergaard del Salisburgo o Khephren Thuram, fratello di Marcus.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno