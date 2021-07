Inter-Nandez, si tratta: uno scoglio da superare. Due nomi per i sardi – Sky

L’Inter lavora al mercato in uscita, soprattutto per quanto riguarda tutti quei calciatori ormai fuori dal progetto e con ingaggi pesanti (vedi articolo). Per quanto riguarda i nomi in entrata, quello di Nandez è sempre caldissimo con altri due profili che potrebbero interessare al Cagliari. Di seguito quanto rivelato da Marco De Micheli, intervenuto nello speciale calciomercato di “Sky Sport 24”

SOLUZIONI – L’Inter deve trovare una soluzione per tutti quei giocatori che non rientrano più nel progetto: «E’ vero che il grande sacrificato c’è stato, ma ci sono anche giocatori che non rientrano nel progetto dell’Inter e che hanno ingaggi pesanti e dunque sono in vendita. Parliamo per esempio di Nainggolan, nome che interessa sempre al Cagliari o Lazaro, che ha un ingaggio importante. Tutti giocatori che nn fanno parte del progetto e per i quali va trovata una soluzione. E’ chiaro che da queste cessioni dipende il mercato in entrata, soprattutto quelli che interessano al Cagliari: ci sono anche Agoumé e Pinamonti che potrebbero essere nomi diversi».

INDIZIATI – L’Inter, dopo la cessione di Hakimi, punta su due profili: «Nandez è stato individuato come uno dei due obiettivi per la fascia destra. L’altro è Bellerin, per il quale l’Arsenal ha aperto al prestito ma con obbligo di riscatto. Il Cagliari si è detto disponibile a questo tipo di formula per quanto riguarda Nandez, ma ha chiesto una parte fissa per il prestito molto alta dal punto di vista dell’Inter: si continua a trattare».