Inter-Nainggolan, accordo vicino. Poi da svincolato su unirà al Cagliari – CdS

Radja Nainggolan è pronto a salutare definitivamente l’Inter. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il centrocampista è vicino all’accordo per liberarsi a zero dai nerazzurri.

SVINCOLATO – Radja Nainggolan presto saluterà l’Inter, a differenza di Joao Mario il belga si libererà a zero, ma con una buonuscita, così da unirsi al Cagliari in un secondo momento. Questa operazione significherebbe minusvalenza a bilancio per l’Inter, ma risparmio in quel che riguarda l’ingaggio (8,5 milioni lordi). Nainggolan si libererà a zero e firmerà il suo nuovo contratto con il Cagliari. Il duo Marotta-Ausilio continuerà comunque a sfoltire la rosa: c’è da piazzare ancora Valentino Lazaro, ma anche Pinamonti e Vidal. Per il cileno il destino potrebbe essere simile a quello di Nainggolan.

Fonte: Corriere dello Sport