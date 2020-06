Inter-Musso, matrimonio più vicino? L’Udinese trova il sostituto

L’Inter ha da tempo messo gli occhi su Juan Musso, portiere dell’Udinese. L’estremo difensore argentino è la scelta privilegiata per raccogliere l’eredità di Samir Handanovic. E a facilitare la trattativa sarebbero proprio i bianconeri che, secondo il portale TyC Sport, avrebbero individuato il sostituto.

MATRIMONIO IN VISTA – L’Inter e Juan Musso sono da tempo promessi sposi. Un matrimonio apparentemente nato senza corteggiamenti espliciti, ma di quelli destinati a celebrarsi. Il portiere argentino piace moltissimo alla dirigenza nerazzurra, tanto da eleggerlo a erede designato di Samir Handanovic. Con l’attuale capitano dell’Inter, Musso ha in comune il passato: entrambi si sono infatti affermati tra i pali dell’Udinese. Tuttavia, l’argentino classe 1994 arriverebbe con due anni di anticipo rispetto allo sloveno, approdato a Milano a 28 anni. Inoltre, si ritiene che Musso debba ancora migliorare sotto alcuni aspetti, e proprio Handanovic potrebbe fungere da chioccia per il salto decisivo. In piedi non c’è ancora una trattativa ufficiale tra i nerazzurri e l’Udinese. Tuttavia, i bianconeri si starebbero tutelando, e avrebbero già individuato il sostituto. Si tratta di Agustin Rossi: classe 1995, l’estremo difensore difende i pali del Lanus, ma è di proprietà del Boca Juniors.

PORTE GIREVOLI – L’obiettivo dell’Inter è quello di fare arrivare Musso a Milano già nella prossima sessione di calciomercato. La prossima stagione servirà per attutire il salto di qualità per chi proviene da Udine e si ritrova sui migliori palcoscenici. Handanovic sarà ancora il capitano dell’Inter, nonché titolare: l’argentino potrà quindi crescere come secondo, in attesa di conquistare la linea di porta nella stagione 2021/22.