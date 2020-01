Inter-Moses, si accelera. Giocatore atteso a Milano per le visite – SM

Tantissimi tavoli aperti nel mercato dell’Inter. Oltre alla trattativa per Eriksen (vedi qui), e l’interesse del Manchester United per Vecino (vedi qui), i nerazzurri vogliono regalare ad Antonio Conte Victor Moses. Ecco le ultime sulla trattativa da “Sportmediaset”

PROBLEMA FASCE – L’Inter continua a soffrire sulle fasce. La coperta per Antonio Conte è cortissima e il tecnico salentino dovrà anche fare a meno di Antonio Candreva contro il Cagliari: l’ex Lazio è squalificato e non potrà prendere parte alla sfida di San Siro. Probabile, dunque, che faccia il suo esordio in nerazzurri Ashley Young, l’unico acquisto del mercato fino a questo momento. Saltato lo scambio tra Spinazzola e Politano (l’attaccante continua a sperare nella Roma, è atterrato oggi nella Capitale approfittando del giorno di riposo), l’Inter ha deciso di puntare su Moses per regalare a Conte un altro esterno per il suo 3-5-2.

ACCELERATA – I nerazzurri stanno accelerando per il giocatore del Chelsea, in prestito al Fenerbahce. Il classe ’90 è atteso a Milano in modo che l’Inter possa verificarne le condizioni dal punto di vista fisico. Da lì si deciderà se prendere in prestito l’esterno dal Chelsea. Antonio Conte spinge per tornare a lavorare con l’esterno che gli ha regalato tante gioie ai Blues.

