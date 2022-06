Inter-Monza, interesse reciproco: dalla scuderia brianzola piace un nome

L’asse Inter-Monza è il più attivo del calciomercato italiano. Anche i nerazzurri vogliono attingere dalla scuderia brianzola. Piace un laterale brasiliano

ATTINGERE − Asse Inter-Monza decisamente caldo. I biancorossi, dopo aver ottenuto la promozione in Serie A, hanno l’intenzione di costruire una squadra che possa giocare non solo per una tranquilla salvezza. Come già riportato in mattinata dal Corriere dello Sport (vedi articolo), il duo Galliani-Berlusconi è a caccia di tre giocatori dell’Inter da regalare a mister Stroppa. Secondo il portale Serie B News, anche i nerazzurri però vogliono attingere dalla scuderia brianzola. Il nome che piace di più è quello di Carlos Augusto, laterale brasiliano classe 1999. L’addio a sinistra di Ivan Perisic non è ancora stato colmato da nessun acquisto.