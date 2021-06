L’Inter ha ufficializzato i rinnovi di Ranocchia e D’Ambrosio e nei prossimi giorni arriverà quello di Kolarov. Il difensore serbo rimarrà a Milano per un’ulteriore stagione. Per la questione portieri, dopo l’arrivo di Cordaz la società nerazzurra valuta la cessione di Radu che sarebbe poi sostituito da Sepe. “Sport Mediaset” fa il punto della situazione.

RINNOVI – L’Inter in questo momento è concentrata solo sui rinnovi. Sono arrivati quelli di Andrea Ranocchia e di Danilo D’Ambrosio fino al 2022, entrambi ufficiali (vedi articolo). Il prossimo sarà quello di Aleksandar Kolarov che sembrava destinato al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Resterà invece un altro anno a Milano.

PORTIERE – L’Inter è anche alla ricerca di un secondo portiere. Alex Cordaz è stato preso per fare il terzo dietro a un Samir Handanovic sempre sicuro del posto da titolare. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, il vice potrebbe essere Luigi Sepe in uscita dal Parma. Arriverebbe solo in caso di cessione di Ionuț Andrei Radu (vedi articolo).