L’Inter molla Smalling? La difesa è da rifare ma si valutano altri profili

Chris Smalling era stato avvicinato all’Inter dato il suo contratto in scadenza e il rinnovo con la Roma che non arriva. Il suo passaggio a Milano non è però così scontato.

DIFESA – L’Inter da giugno dovrà rifare il reparto difensivo. L’addio di Milan Skriniar è cosa certa, quello di Stefan De Vrij non ancora. Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva di Chris Smalling come possibile sostituto di Skriniar: «Non sono d’accordo, Smalling è molto diverso rispetto a Skriniar secondo me. Innanzitutto per la carta d’identità. Credo che l’Inter negli ultimi anni abbia fatto degli ottimi investimenti a parametro zero. Soprattutto sull’asse Milano-Roma. Penso a De Vrij, a Dzeko o a Mkhitaryan. Nel caso specifico io non credo che ci sia così tanto di concreto riguardo Smalling all’Inter. Perché non credo che l’Inter voglia investire ancora su un’ultra trentenne sulla difesa. Uno ce l’ha già, si chiama Acerbi e sta facendo molto bene. Credo si proverà a prendere un profilo un filo più giovane». Da giugno si vedrà quali saranno i movimenti della società in difesa.