Inter, Milenkovic addio: per la difesa nerazzurri virano su un ex Roma – SM

Spunta un nome nuovo per la difesa della squadra di Antonio Conte: abbandonato Nikola Milenkovic, ora Inter su Chris Smalling, ex Roma

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, l’Inter non punterebbe più su Nikola Milenkovic. Troppo alto sarebbe il prezzo fatto dalla Fiorentina (40 milioni di euro). Così ora il club nerazzurro avrebbe girato su un nome nuovo. Ai tratterebbe di Chris Smalling, difensore ex Roma ora tornato al Manchester United dopo il no dei giallorossi alla richiesta di 20 milioni di euro più 5 di bonus da parte dei Red Devils.

PRESUPPOSTI – L’allenatore della squadra meneghina Antonio Conte avrebbe approvato il possibile acquisto del 30enne inglese, il quale avrebbe una serie di caratteristiche gradite dal tecnico e vista l’uscita di uno tra Diego Godin e Milan Skriniar. Inoltre tra le due dirigenze ci sarebbero buoni rapporti, testimoniati dai recenti affari Romelu Lukaku, Ashley Young e Alexis Sanchez. Inoltre il difensore, abituato a giocare in una difesa a 4, si è dimostrato all’altezza anche in una a 3, quando Paulo Fonseca ha cambiato sistema di gioco nella formazione capitolina.