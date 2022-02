Inter Milan ultimo derby per Handanovic? La dirigenza valuta un’opzione – CdS

Inter-Milan sarà l’ultimo derby di Samir Handanovic? Con l’arrivo di André Onana l’addio dello sloveno non è scontato, anzi. La dirigenza nerazzurra, inoltre, valuta la possibilità di poter rinnovare il contratto dell’attuale capitano.

IN PORTA – Inter-Milan con l’arrivo di André Onana sarà l’ultimo derby di Samir Handanovic? Non è scontato che lo sloveno se ne vada, anzi. Il club di Viale della Liberazione sta pensando, dispetto dei 38 anni che compirà a luglio, di rinnovargli per un’altra stagione il contratto e di lasciare aperto il ballottaggio tra i pali. Visto il rendimento che Samir sta avendo, la sfida con il camerunese inizialmente sarà alla pari.

Fonte: Corriere dello Sport – Andre Ramazzotti