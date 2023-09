Inter-Milan, emergenza già finita per Pioli e in difesa ha scelto − TS

Inter-Milan sta per arrivare. Stefano Pioli, in allarme fino a qualche ora fa, ha risolto quasi tutti i problemi. In difesa ha scelto il compagno di Thiaw

NIENTE EMERGENZA − Da Giroud, a Theo Hernandez e Maignan tutti rientrati gli allarmi per Pioli, che in Inter-Milan potrà schiarare la sua formazione migliore. L’unico cambio sarà in difesa, con Kalulu che non riuscirà a prendere il posto dello squalificato Tomori per un problema muscolare. Al suo posto, è pronto Simon Kjaer ad affiancarsi al giovane Malick Thiaw. Come Inzaghi, anche il tecnico del Milan domani riabbraccerà gli ultimi nazionali: ovvero Pulisic e Musah. I due americani, impegnati nella notte contro Oman, si ritroveranno a Milanello.

Fonte: Tuttosport − Pietro Mazzara